TikTok introduce le ‘mance’: gli utenti maggiorenni potranno donare soldi ai loro content creator preferiti

TikTok come Twitch: presto gli utenti potranno donare soldi ai loro content creator preferiti. Per il momento la feature è ancora in fase di test e sarà disponibile per un numero limitato di utenti.

TikTok non prenderà commissioni: il 100% della somma donata andrà al content creator. La tiktoker Jera Bean ha mostrato il funzionamento delle nuove donazioni in un suo video, che nel frattempo è diventato virale. Per poter abilitare le donazioni i content creator dovranno mandare una richiesta a TikTok.

Almeno inizialmente questa possibilità sarà limitata ad un numero ristretto di account. Ci sono dei requisiti:

Per poter ricevere donazioni il content creator non deve aver ricevuto provvedimenti disciplinari

Deve avere un pubblico di almeno 100.000 follower

Deve avere più di 18 anni

Deve accettare i termini e le condizioni del servizio

Anche rispettando tutti i requisiti, non è detto che TikTok abiliti le donazioni. Il social valuterà ogni domanda individualmente e non conosciamo i criteri che verranno utilizzati per la selezione.

Con un secondo video, Jera Bean ha spiegato che le domande per ricevere la nuova feature vengono approvate relativamente velocemente, tant’è che a distanza di poche ore dalla sua richiesta ha già ricevuto la possibilità di ricevere donazioni.

Visitando il suo account ora compare un nuovo pulsante chiamato ‘tips’, mance. L’utente può scegliere tra alcuni importi predeterminati – 5, 10 o 15 dollari – oppure può inserire una cifra personalizzata. Il minimo è di 1 dollaro. L’utente può anche decidere di inviare la donazione in forma anonima. La possibilità di donare soldi ai content creator è riservata esclusivamente agli utenti maggiorenni.