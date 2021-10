The Green Knight arriverà in Italia su Amazon Prime Video a novembre

L'atteso The Green Knight, diretto da David Lowery, arriverà in Italia tramite Amazon Prime Video il 16 novembre col titolo Sir Gawain e il Cavaliere Verde.

Il più grande successo dell’anno, per la casa di produzione A24, è stato The Green Knight, rivisitazione d’autore della leggenda arturiana del Cavaliere Verde. Il film con protagonista Dev Patel, perlomeno in Italia, salterà la sala, arrivando direttamente su piattaforma streaming: nello specifico, su Amazon Prime Video, dal 16 novembre, col titolo di Sir Gawain e il Cavaliere Verde.

Questa rivisitazione onirica e d’artista delle classiche leggende arturiane vede Dev Patel nel ruolo del protagonista Sir Gawain (nipote di Artù) e Ralph Ineson in quelli del Green Knight. Nel cast, anche Alicia Vikander e Joel Edgerton.

Questa la sinossi ufficiale:

Un’epica avventura fantasy basata sulla leggenda arturiana, Sir Gawain e il Cavaliere Verde racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), il nipote spericolato e testardo di Re Artù e della sua intrepida avventura per affrontare il mitico Cavaliere Verde, un gigante dalla pelle di smeraldo che mette alla prova gli uomini. Gawain combatte contro fantasmi, giganti, ladri e truffatori in quello che diventa un viaggio più profondo alla scoperta di sé, per dimostrare il suo valore agli occhi della sua famiglia e del suo Regno fino ad affrontare il più grande rivale. Dal visionario regista David Lowery arriva una versione fresca e audace di un racconto classico dei cavalieri della tavola rotonda.

