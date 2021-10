Rocky 4: Sylvester Stallone rivela un video del dietro le quinte della Director’s Cut

Rocky IV: Rocky vs. Drago – The Ultimate Director’s Cut, la nuova versione di Rocky 4 sarà disponibile per il digital download dal 12 novembre, e, nel frattempo, Sylvester Stallone ne ha approfittato per condividere su Instagram un video del dietro le quinte della lavorazione a questa produzione.

Ecco il video del dietro le quinte di Rocky 4: Rocky vs. Drago – The Ultimate Director’s Cut.

Nel filmato Sylvester Stallone parla del film ma anche del suo percorso creativo, e della sua scelta, ad un certo punto della carriera, di fare il regista.

La nuova versione dello storico film, forse il più amato della saga e sicuramente quello dal maggior successo e popolarità, è stata supervisionata e montata direttamente da Stallone, rendendola una vera e propria Director’s Cut con tutti i crismi, aggiungendo ben 40 minuti di girato rispetto alla versione precedente, con tante nuove scene, montaggi alternativi e qualche piccolo taglio (addio al robottino di Paulie!). Naturalmente, il video è stato rimasterizzato.

Il lungometraggio è uscito nel 1985 ed ha segnato un grandissimo ritorno del personaggio di Rocky, che, in piena Guerra Fredda, si è trovato a scontrarsi con un simbolo dell’Unione Sovietica comunista, che cercava anche attraverso lo sport di prevalere rispetto ad i rivali americani.