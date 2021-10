Lucca Comics & Games 2021: gli annunci Panini Marvel per il 2022

Durante il Lucca Comics & Games 2021 la Panini ha annunciato nel corso di una conferenza virtuale le uscite a fumetti Marvel che arriveranno a coprire il 2022. Chiaramente sono stati coinvolti progetti dedicati ad i più grandi eroi della casa delle Idee, da Spider-Man a Hulk. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Per quanto riguarda Spider-Man ci sarà prossimamente la pubblicazione della saga Spider-Man Beyond, che vedrà il ritorno di Ben Reilly, mentre Venom da febbraio passerà ad una nuova numerazione; A giugno poi inizierà la pubblicazione dell’Omnibus di Spider-Man con le prime storie del tessiragnatele, e ci sarà un collector’s box dedicato ai sessant’anni del personaggio.

Da febbraio verranno pubblicati X Lives of Wolverine e X Deaths of Wolverine, e riparte anche Hulk con una nuova saga ed un nuovo inizio. A marzo partirà anche una nuova serie di Captain America con Iron Man, e inizierà la serie Avengers Forever pubblicata su Avengers.

Su Marvel Miniserie arriverà l’evento dedicato a Daredevil, intitolato Devil’s Reign; invece da giugno per Marvel Integrale arriverà il ciclo The Mighty Thor di Jason Aaron che verrà così ristampato. Nello stesso periodo sarà ristampata anche la saga de La Potente Thor.

Verranno ristampati in due volumi cartonati anche le storie dei Fantastici Quattro di Walter Simonson, ed arriveranno in un unico volume le storie di Heroes Reborn, realizzate negli anni Novanta. Tra gli omnibus ci sarà anche quello dedicato a She Hulk di Dan Slott, e poi il Thor di Walter Simonson.

In estate arriverà anche l’omnibus del Daredevil di Charles Soule. Ad aprile arriverà in volume The Death of Doctor Strange, mentre, sempre ad aprile usciranno i volumi di Kang the Conqueror. Anche la nuova serie su Moon Knight verrà pubblicata a volumi.

Per quanto riguarda le nuove serie ci sarà anche quella su Black Panther scritta da John Ridley che arriverà in volumi da fumetteria a giugno. Ad aprile uscirà Fantastic Four Life Story, la serie che racconta la storia dei Fantastici Quattro attraverso gli anni Sessanta.

A maggio arriverà la miniserie apocalittica Dark Ages, mentre a giugno verrà ripubblicato in edizione Grandi Tesori Marvel. Arriverà anche X-Men Inferno di Chris Claremont in “formato grimorio” con copertina in pelle.

Sempre riguardo al Doctor Strange ci sarà Doctor Strange and the Sorceres Supreme, in formato Deluxe a in uscita a febbraio, Doctor Strange di Donny Cates in arrivo in formato Deluxe ad aprile. E poi ancora Moon Knight di Brian Bendis e Alex Maleev, in formato Deluxe che uscirà tra aprile e maggio. Moon Knight di Warren Ellis Deluxe in arrivo tra aprile e maggio. Moon Knignt Deluxe di David Finch arriverà anch’esso tra aprile e maggio.

Uscirà anche la nuova linea Marvel Absolute, che sarà ancora più grande rispetto agli omnibus, che sarà inaugurata con La storia dell’universo Marvel a gennaio 2022. A seguire ci saranno Civil War di Mark Millar e Steve McNiven a febbraio 2022, e Secret Wars di Jonathan Hickman ed Esad Ribic che arriveranno a maggio 2022.