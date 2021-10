John Wick: Ana De Armas in trattative per fare da protagonista in uno spin-off

Ana De Armas è in trattative per fare da protagonista nello spin-off di John Wick intitolato Ballerina.

Dopo essere comparsa nella saga di James Bond in No Time to Die, Ana De Armas potrebbe diventare la protagonista di un altro franchise: Deadline ha rivelato che l’attrice sarebbe in trattative per fare da protagonista in uno spin-off di John Wick, intitolato Ballerina.

Al centro della storia di Ballerina ci sarebbe la ricerca di vendetta da parte di una donna che ha visto la sua famiglia assassinata. Il personaggio ha fatto una rapida apparizione in John Wick 3: Parabellum. Ana De Armas sarebbe quindi stata scelta per interpretare la protagonista dello spin-off al femminile di John Wick.

Il progetto sarà diretto da Len Wiseman (Underworld), mentre la sceneggiatura sarà realizzata da Shay Hatten, che ha già lavorato in Army Of The Dead ed in John Wick: Chapter 3 – Parabellum. La produzione del lungometraggio sarà affidata a Lionsgate ed a Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski. Brady Fujikawa e Chelsea Kujawa faranno da supervisori.

Il budget stanziato per questo spin-off si dovrebbe aggirare tra i 50 e gli 80 milioni di dollari. Non è chiaro però se nel film comparirà anche Keanu Reeves nei panni di John Wick. Ricordiamo che è in sviluppo anche una serie TV spin-off intitolata The Continental.