Instagram: gli sticker con i link per le storie sono arrivati

Instagram ha ufficialmente aggiunto all'interno del suo social network gli sticker con i link per le storie, dopo una fase di testing oramai finalmente completata.

Nel corso dell’ultimo periodo, Instagram ha testato per il social network i tanto chiacchierati sticker con i link, pensati al fine di permettere a tutti la possibilità di inserire dei collegamenti all’interno delle proprie storie.

Il tutto si applica infatti a questo tipo di contenuti, particolarmente amati fra le pagine della piattaforma, e finalmente grazie al lavoro degli sviluppatori il tutto è stato ufficialmente ultimato, dato che gli utenti possono finalmente fruire della funzionalità in questione, che sta venendo rilasciata dal colosso per ogni tipo di account, senza requisiti necessari.

Al fine di fruire della feature, è sufficiente recarsi nell’apposito menu degli sticker, già presente da tempo per il mondo delle storie, e selezionare l’apposita novità, inserendo poi il collegamento che si desidera al fine di renderlo attivo. Come noto da tempo, la compagnia lavorerà in futuro al fine di rendere più chiaro quando uno sticker contiene un link.

Considerando che la feature è oramai disponibile sia su Android che su iOS, dovrebbe risultare sufficiente aggiornare l’applicazione all’ultima versione per poter fruire del tutto, assicurandosi ovviamente di star sfruttando la funzionalità nelle storie e non per gli altri tipi di contenuti.