I fondi messi a disposizione dal Governo per l’ecobonus sono andati esauriti in 24 ore

Sono già esauriti i fondi messi a disposizione dal Governo per l'ecobonus. I 65 milioni per l'acquisto di auto elettriche ed ibride plug-in sono esauriti in 24 ore.

Gli ecobonus predisposti dal Governo per l’acquisto di auto con emissioni comprese tra 0-60g/Km sono esauriti in poco più di 24 ore. Parliamo del bonus che andava a coprire l’acquisto di auto elettriche ed ibride Plug-in. Troppi pochi fondi? Il Governo aveva messo sul piatto 100 milioni di euro, di cui 65 milioni proprio a beneficio dell’acquisto di vetture sotto i 60g di CO2 per Km.

Le prenotazioni per il nuovo round di ecobonus erano state aperte lo scorso 27 ottobre, in poco più di 24 ore i 65 milioni di euro messi a disposizione del Governo sono andati esauriti.

A prescindere, è evidente che gran parte del nuovo round di incentivi è stata prosciugata dai tanti ordini messi in stand-by dalle concessionarie proprio in attesa della ripartenza degli incentivi.

Chi sperava di acquistare una nuova vettura elettrica o ibrida plug-in approfittando del bonus del governo potrebbe quindi dover aspettare molti mesi. Al momento non si hanno notizie di un nuovo ri-finanziamento dell’iniziativa, a maggior ragione contando che i fondi per gli ultimi incentivi erano stati trovati con una certa difficoltà.

È possibile monitorare la situazione seguendo un apposito portale del MISE. Il sito indica in tempo reale il budget rimasto per ciascuna categoria di incentivo. Funziona con un sistema a semaforo: luce verde in caso di disponibilità e luce rossa in caso di ‘sold out’.