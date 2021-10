Gomorra: il video musicale ufficiale che riassume la serie, in attesa dell’ultima stagione

In occasione dell’uscita di Gomorra – Stagione finale, disponibile dal 19 novembre su Sky e NOW, esce per Machete Empire Records e Sony su tutte le piattaforme il 29 ottobre TESTAMENTO (La resa dei conti), brano di Bloody Vinyl (che vede protagonisti Slait, Low Kidd e Young Miles) featuring J Lord e Shari.

Si tratta di un brano che ripercorre in pochi minuti tutte le stagioni della serie, le sue storie e i suoi personaggi, l’ascesa e la caduta, le alleanze e i tradimenti. Fino all’ultimo atto: la resa dei conti tra Genny e Ciro.

Questa la sinossi ufficiale dell’ultima stagione:

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

