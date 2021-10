Final Destination 6: Lori Evans Taylor sarà la sceneggiatrice del film

Per la produzione di Final Destination 6 è stata trovata la sceneggiatrice che si occuperà della scrittura del progetto: stiamo parlando di Lori Evans Taylor, che avrebbe già lavorato come produttrice a progetti come Bed Rest e Wicked Wicked Games, e che sta scrivendo I am Still Alive.

L’annuncio di Lori Evans Taylor come sceneggiatrice di Final Destination 6 ridà vita al lungometraggio che era finito su un binario morto, e che sembrava essersi del tutto bloccato. Il creatore della saga, Jeffrey Reddick, aveva parlato qualche tempo fa del fatto che la produzione del nuovo film si fosse bloccata a causa della pandemia. Ma ora che la fase più acuta dell’emergenza Coronavirus sembra essere stata superata, la produzione di Final Destination 6 ha ripreso con la lavorazione.

Non sono stati offerti dei dettagli sul progetto, sono davvero scarse le notizie che sono trapelate, tra queste c’è il fatto che il nuovo Final Destination possa essere una sorta di reboot. Ecco le parole di Jeffrey Reddick a riguardo: