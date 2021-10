Cyclopedia Exotica: i ciclopi di Aminder Dhaliwal debuttano a Lucca Comics & Games

Tra le novità di Edizioni BD a Lucca Comics and Games 2021 ci sarà Cyclopedia Exotica di Aminder Dhaliwal: il volume racconta racconta dei ciclopi, esseri umani da sempre visti con sospetto dai due-occhi e a malapena considerati parte della società umana. Almeno fino ai giorni nostri, in cui la discriminazione è un ricordo del passato… in teoria.

La caratteristica principale del ciclope sta nel possedere un solo occhio, ma non solo: un’altra particolarità infatti è il naso, piatto con narici molto piccole, per non essere d’intralcio alla vista. Le ciclopi inoltre hanno un solo seno, sebbene le funzioni principali dell’area toracica siano le stesse di un due-occhi. Dhaliwal rappresenta problemi reali, creando personaggi fantastici. La lotta dei ciclopi è la lotta contro le discminazioni sessuali, di genere, razza o disabilità.

Le vite di dieci personaggi, ciclopi e due-occhi, si intrecciano mettendo in risalto storie, atteggiamenti, sfide e pensieri diversi: c’è chi cerca di mimetizzarsi tra la massa e chi combatte per la propria identità. Chi vorrebbe solo vivere la propria vita e chi cerca di riscattarsi dagli errori del passato. Nelle sue vignette, che hanno conquistato un folto seguito online, Aminder Dhaliwal crea una società che è lo specchio, deformante ma non troppo, della nostra. E dei problemi che spesso preferiamo non vedere.

Cyclopedia Exotica è tra le novità di Edizioni BD che sarà disponibile con uno speciale gadget — che riproduce un mono-occhio dei ciclopi da indossare — in esclusiva solo per Lucca Comics and Games 2021 presso lo Stand Edizioni BD & JPOP Manga: NAP416 (Padiglione Napoleone). Sarà disponibile in libreria, fumetteria e negli store online dal 27 ottobre.

Leggi anche: