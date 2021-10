Lucca Comics & Games 2021: proiezione speciale di Ultima Notte a Soho il 31 ottobre

Per il Lucca Comics & Games 2021 il 31 ottobre ci sarà la proiezione speciale di Ultima Notte a Soho.

Durante il Lucca Comics & Games 2021, sabato 31 alle 14.30 presso il Cinema Astra arriva la proiezione speciale di “Ultima Notte a Soho“, l’ultimo film uscito fuori dall’immaginazione di Edgar Wright con protagonisti Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie e Matt Smith.

La pellicola è il settimo lungometraggio cinematografico per Edgar Wright, divenuto oramai regista di culto dopo la cosiddetta Trilogia del Cornetto (L’alba dei morti dementi, del 2004, Hot Fuzz, del 2007, e La fine del mondo del 2013), Scott Pilgrim vs. the World e Baby Driver – Il genio della fuga.

Una misteriosa connessione attraverso il tempo e spazio. Niente è come sembra nel thriller psicologico di Edgar Wright Ultima Notte A Soho. Eloise (Thomasin McKenzie), un’aspirante stilista di moda, è misteriosamente in grado di entrare negli anni ’60 dove incontra un’affascinante aspirante cantante, Sandy (Anya Taylor-Joy). Ma i sogni del passato iniziano a incrinarsi e frantumarsi in qualcosa di molto più oscuro.

Un thriller “oscuro e delizioso” che porterà lo spettatore nelle atmosfere magiche della Londra degli anni 60. Last Night in Soho arriverà dunque al Lucca Comics & Games 2021 il 31 ottobre.

A seguire, a Villa Bottini, ore 18.00, lo spettacolo prenderà vita, con un fashion show ispirato dai colori e dalle atmosfere del film, accompagnati da una colonna sonora d’eccezione e da tanti ospiti sorprendenti. Halloween non è mai stato così glamour!