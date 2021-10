TSMC annuncia il processo N4P, servirà per gli iPhone 14?

TSMC ha annunciato da poco il nuovo processo N4P, una netta evoluzione che potrebbe risultare particolarmente utile per la realizzazione degli iPhone 14.

Non è passato molto da quando Apple ha annunciato i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici e i relativi SoC M1 Pro e M1 Max decisamente migliorati, ma mentre il tutto è nelle mani del noto produttore TSMC, delle innovazioni sono già arrivate.

La compagnia ha infatti svelato ufficialmente il nuovo processo 4NP, un miglioramento della piattaforma a 5nm, che dovrebbe portare upgrade delle performance fino all’11% rispetto agli N5 originali, e un 6% se si va a confrontare la nuova tecnologica con quella utilizzata per gli N4. Per quel riguarda le performance, dovremmo avere a che fare con miglioramenti fino al 22%.

Di seguito la dichiarazione della compagnia in merito alla nuova tecnologia:

NP4 entra nell’industria come il portfolio più avanzato ed esteso nel settore dei processi tecnologici. Con N5, N4, N3 e gli ultimi N4P appena aggiunti, i clienti TSMC avranno moltissime scelte convincenti per potenza, performance, area e costo dei prodotti.

Vi riportiamo nelle prossime righe le parole del Dr. Kevin Zhang, Vice President dello sviluppo di TSMC:

Con N4P TSMC migliora il suo portfolio di tecnologie dei semiconduttori logici avanzati, ognuno con il suo bilanciamento fra performance, efficienza e costi. N4P è stato ottimizzato per fornire un’esperienza avanzata ulteriormente migliorata sia per HPC che per applicazioni mobile.

Vi abbiamo recentemente parlato di come il colosso abbia apparentemente rinviato il suo processo a 3nm al 2023, e sembra tuttavia che la serie di iPhone 14, che come approfondito in questo articolo difficilmente sfrutterà i suddetti device, potrà invece giovare dalle tecnologie N4P appena annunciate. La serie A15 Bionic appena confermata da Apple è stata invece realizzata sfruttando il nodo a 5nm N5P, e i nuovi MediaTek Dimensity 2000 potranno invece trarre vantaggio di un processo a 4nm.