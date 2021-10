Tiger King 2: il trailer italiano della seconda stagione della serie Netflix

Dopo che ieri è stato diffuso online il trailer ufficiale di Tiger King 2, da poco Netflix Italia ha proposto il filmato con i sottotitoli in italiano, per catapultare di nuovo gli spettatori nel folle e reale mondo di Joe Exotic, attualmente detenuto in carcere.

Ecco il trailer italiano di Tiger King 2.

Se pensavate che l’eccentrica storia fuori da ogni schema di Joe Exotic si concludesse con lui in prigione, pensavate male: il “re delle tigri” sta tornando con la seconda stagione: Tiger King 2 promette di essere, se possibile, ancora più ricco di incredibili retroscena e nuovi risvolti, come intravediamo dal trailer della docuserie, in arrivo su Netflix il 17 novembre.

La storia “larger than life” del singolare imprenditore Joe Exotic, proprietario di un bizzarro zoo pieno di belve feroci, è diventato un piccolo must, essendo infarcito di situazioni surreali se non, addirittura, tragiche, che se non fossero accadute veramente sarebbero difficili da credere in una fiction. Il documentario in sette puntate (più uno special) cerca di far luce – utilizzando anche un appassionante montaggio creato ad arte – su Exotic, i suoi collaboratori e i suoi rivali.

Il riverbero prodotto dalla storia ha stimolato diversi produttori a voler realizzare dei film o delle serie tratte da queste vicende: e se quello con Nicolas Cage non è andato in porto, una serie con John Cameron Mitchell e Kate McKinnon per Amazon Prime Video è ancora prevista.

Quel che non è chiaro è cosa, invece, potremmo vedere nella seconda stagione del documentario: attualmente Exotic è in prigione e ci resterà molto a lungo, in teoria 17 anni, mentre il suo zoo è passato di mano alla sua eterna rivale, Carole Baskin. Rivedremo, ad ogni modo, anche Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover e James Garretson.