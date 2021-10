L’attività di un vulcano ha portato a galla una nave giapponese della seconda guerra mondiale

L’attività sismica di un vulcano sottomarino, il Fukutoku-Okanoba, ha recentemente creato una piccola isola di lava solida e riportato a galla il relitto di una nave da guerra della marina giapponese. Risale alla seconda guerra mondiale.

La nave, scrive Vice, fu impiegata durante la Battaglia di Iwo Jima, tutt’ora considerata una delle tragedie – per perdite umane – più grandi della storia della marina statunitense. Si stima che la marina statunitense perse circa 6.000 uomini. Le vittime giapponesi furono almeno 18.000.

Il relitto della nave militare era già noto alla comunità di ricercatori e appassionati. Non si tratta, dunque, di una nuova scoperta.

La nave, di piccole dimensioni, era stata usata per creare un frangiflutti in vista dell’imminente invasione sull’isola dei militari statunitensi, in modo da proteggere altre imbarcazioni più grandi dalle onde durante lo sbarco di truppe e rifornimenti.

Nel frattempo l’attività del vulcano non si è placata e gli esperti non escludono l’ipotesi di una imminente eruzione. Quanto all’isola creata dalla lava, originariamente misurava circa 1000 metri di diametro, ma nel frattempo l’erosione l’ha già consumata quasi completamente. L’ultima grande eruzione del Fukutoku-Okanoba risale al 1982, scrive il New York Post.

