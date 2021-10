Dune: Denis Villeneuve conferma l’intenzione di voler realizzare una trilogia

Dopo che Dune 2 è stato confermato, Denis Villeneuve sembra essere intenzionato a sviluppare un trilogia. Il regista ha ribadito questo suo pensiero anche a Entertainment Weekly, sottolineando come per rendere giustizia ad una saga di romanzi cult come quella di Dune siano necessari almeno tre film.

Ecco le parole di Villeneuve sulla possibile trilogia di Dune:

Ho sempre pensato allo sviluppo di tre film. Non è che voglia fare un franchise, ma qui stiamo parlando di Dune, e si tratta di una storia molto grande. E per onorare questo racconto servirebbero almeno tre film. Il sogno sarebbe questo, seguire l’arco narrativo di Paul Atreides fino alla fine. Herbert ha scritto sei libri, e più scriveva più diventata psichedelico. Alcuni tra questi libri non saprei come adattarli. Se avrò quindi la possibilità di realizzare Dune: Part Two e Dune Messiah mi riterrò veramente fortunato.

La decisione di realizzare un secondo film di Dune è arrivata dopo che il lungometraggio ha ottenuto 220 milioni di dollari d’incassi a livello mondiale, con 41 ottenuti fino ad ora ottenuti negli Stati Uniti, e 182 a livello internazionale.

Toby Emmerich della Warner Bros ha dichiarato: