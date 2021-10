Avengers: Endgame – Kevin Feige voleva che morissero tutti i Vendicatori originali

In The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe viene rivelato che Kevin Feige voleva la morte degli Avengers originali in Endgame.

Per poco Avengers: Endgame non si è trasformato in una carneficina, con tutti i Vendicatori originali sacrificati all’interno del lungometraggio. Era questo il volere di Kevin Feige, che ha trovato però l’opposizione dei fratelli Russo. Tutto ciò è stato rivelato nel libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe.

Ecco il passaggio in cui si parla di Avengers: Endgame e della morte dei Vendicatori originali:

Kevin inizialmente voleva un qualcosa di simile a Toy Story 3, quando tutti i protagonisti stanno per finire nella fornace, secondo quanto rivelato da Joe Russo. Ma i fratelli si sono opposti a questa idea, sottolineando il fatto che in questo modo non sarebbe stato possibile rendere omaggio a tutti i personaggi sacrificati. Ed una cosa del genere sarebbe stata non positiva per i fan all’uscita dalla sala cinematografica.

Tanto per ricordarlo, gli Avengers della formazione originale che si sarebbero dovuti sacrificare erano Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) e Hawkeye (Jeremy Renner).

Sappiamo tutti come sono andate le cose, con Iron Man e Black Widow sacrificati, e con Captain America che ha deciso di godersi la vita attraverso un passaggio temporale nel passato.