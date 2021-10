Twitter permetterà di modificare i collegamenti rapidi?

Come recentemente riportato dal ricercatore Alessandro Paluzzi, sembra che Twitter si stia attrezzando per permettere la modifica del menu dei collegamenti rapidi.

Sembra che gli utenti che utilizzano Twitter avranno presto modo di personalizzare in parte la barra dedicata ai collegamenti rapidi, la quale fino a oggi è sempre risultata statica, ma stando al ricercatore Alessandro Paluzzi delle novità per iOS sarebbero presto in arrivo, con forse anche supporto per Android, magari in futuro.

Nello specifico, parliamo di un vero e proprio menu che permetterebbe di mutare una serie di collegamenti rapidi selezionabili a piacimento dell’utente, con la home che risulterebbe obbligatoria in ogni caso.

Pare si parli di un minimo di 2 (incluso il tasto home) fino a un massimo di 6, includendo anche in questo caso il collegamento principale. Al tutto dovrebbero essere aggiunti nuove opzioni, come ad esempio quella per le community, potete ammirare un primo screen della funzionalità qui di seguito grazie al tweet del ricercatore.

#Twitter keeps working on the ability to customize the navigation bar 👀 Here's how you can customize the navigation bar 👇🏻 pic.twitter.com/HL0bf8Tw8t — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 25, 2021

All’effettivo, sembra non sia confermato il fatto che la novità verrà resa disponibile per tutti gli utenti, in quanto pare che il tutto potrebbe arrivare in futuro solamente per gli iscritti al servizio di Twitter Blue, il quale aggiunge alcune funzionalità aggiuntive per i membri della community a un prezzo minimo mensile, proprio come questa.