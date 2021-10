Ludovica Modugno: morta la doppiatrice di Glenn Close

All’età di 72 anni si è spenta Ludovica Modugno, personaggio del mondo dello spettacolo che ha lavorato come attrice e doppiatrice, e che è molto conosciuta per questo suo secondo ruolo, considerando che ha doppiato interpreti celebri come Glenn Close, Meryl Streep ed Emma Thompson.

Ludovica Modugno era malata da tempo, ma sarà ricordata per le sue interpretazioni ed i suoi doppiaggi. La doppiatrice è nata a Roma nel 1949 ed ha esordito da giovanissima nel mondo dello spettacolo, ad appena 4 anni, recitando ne Il Dottor Antonio. Per quanto riguarda il doppiaggio il suo esordio è avvenuto in Marcellino Pane e Vino, in cui ha dato la voce proprio al bambino protagonista.

Nel 1978 aveva fondato la compagnia teatrale L’albero. A livello cinematografico ha partecipato a film come L’ultimo Capodanno di Marco Risi, Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti, e Notti Magiche di Paolo Virzì. In televisione ha partecipato a progetti come l’adattamento di Cime Tempestose e Joe Petrosino.

Tra le grandi interpreti doppiate da Ludovica Modugno possiamo menzionare Meryl Streep, Emma Thompson, Julianne Moore, Charlotte Rampling, e soprattutto Glenn Close, considerando che ha dato la voce italiana all’interprete nelle sue performance ne La Carica dei 101, Mars Attack! ed in altri lungometraggi.