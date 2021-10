Il giornalismo raccontato da Topolino – il topolibro in edicola

Topolino presenta Il giornalismo raccontato da Topolino, un nuovo Topolibro da collezione interamente dedicato ad una delle professioni tra le più affascinanti. Al suo interno, le storie a fumetti disneyane ambientate nel mondo delle notizie di Topolinia e Paperopoli, tra quotidiani, canali tv e inchieste più o meno serie: uno spaccato su come funziona il mondo dell’informazione, tra fumetto e realtà, con pagine di approfondimento dedicate alle varie avventure contenute nel volume.

Ad arricchire il tutto, una preziosa prefazione a cura di Massimo Gramellini, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Il giornalismo raccontato da Topolino è disponibile in edicola e in fumetteria con Topolino 3440 (da mercoledì 27 ottobre) ed è acquistabile anche su Panini.it.

Tra le storie contenute in Il giornalismo raccontato da Topolino ci sono Paperica e la disfida degli scoop, con protagonista il grande amico di Topolino Vincenzo Paperica (celebre omaggio di Topolino a Vincenzo Mollica), Zio Paperone e l’oroscopo improvvisato, dedicata alle vicende della redazione del quotidiano P.d.P, Topolinia 20802 – L’attore e il giornalista, terza avventura della serie che vede Topolino reporter del Topolinia Daily, Paperino Paperotto e i segreti di Quack Town in cui si capirà come apprendere il mestiere on the road. Non mancheranno poi le lezioni di Pico de Paperis sulla nascita della stampa nelle sue Pillole di Pico e le gag della Vita di Redazione con quattro storie autoconclusive con protagonisti Paperoga e Paperino nella redazione del Papersera.

Ho avuto e ho l’impagabile fortuna di svolgere il mestiere che mi piace e che forse mi viene meglio

afferma Massimo Gramellini nella ricca prefazione al Topolibro in cui racconta a cuore aperto e penna libera la sua esperienza di grande firma del giornalismo contemporaneo partendo proprio dagli albori, attraverso la gavetta e la realizzazione nella sua professione. Grazie a Il giornalismo raccontato da Topolino, dunque, Topolino prova a raccontare al meglio – con il suo stile inimitabile e con il carattere ludico-didattico che da sempre caratterizza il settimanale edito da Panini Comics – questa professione difficile e allo stesso tempo affascinante. Per questo, non mancano gli approfondimenti a corredo di ogni storia, con consigli, suggerimenti e curiosità: dalle famose “5 W” del giornalismo anglosassone al Premio Pulitzer, passando per la storia della carta stampata.

Che partano le rotative!

