Hellbound: il trailer della nuova inquietante serie coreana di Netflix

Dopo il grandissimo successo di Squid Games un’altra serie coreana è pronta ad arrivare su Netflix con l’obiettivo auspicato di bissare i risultati del precedente telefilm: stiamo parlando di Hellbound di cui da poco è stato presentato il trailer.

Ecco il trailer di Hellbound.

Il progetto è tratto da un webtoon intitolato Hell, e racconta di come delle creature, chiamate Esecutori, arrivino ad attaccare le persone. Si tratta di una storia che divide il bene ed il male, e che cerca di aprire uno sguardo particolare sulla nostra società.

La storia vedrà come protagonista il leader della New Truth Society, un gruppo religioso che crede che gli Esecutori siano una manifestazione angelica. Nascerà così un gruppo violento ed estremista, sul quale verranno portate avanti delle indagini.

Il regista è Yeon Sang-ho, che ha già lavorato a Train to Busan. Il cast della serie vede coinvolti Yoo Ah-in (Chicago Typewriter, Voice of Silence), Park Jeong-min (Bleak Night, Deliver Us From Evil), Kim Hyun-joo (Glass Slippers, What Happens to My Family?), Won Jin-ah (The Age of Shadows, Steel Rain), e Yang Ik-june (Breathless), Kim Do-yoon, Kim Shin-rok, Ryu Kyung-soo, Lee Re, e Im Hyeong-guk.

