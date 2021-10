Google Stadia permetterà di provare i giochi per poco tempo

Come confermato ufficialmente, con la novità che riguarda per ora solamente Hello Engineer, Stadia permetterà di provare per un breve lasso di tempo dei titoli.

Google Stadia si è aggiornato con una feature a dir poco interessante, neanche annunciata da parte del colosso e arrivata come un fulmine a ciel sereno, la quale permette nello specifico di provare alcuni giochi. Si parla ovviamente della possibilità di testare a delle brevi demo per capire se i titoli presenti nel catalogo fanno al caso proprio, prima di procedere poi con il classico acquisto. Il tutto, come riportato sulle pagine di 9to5Google, è iniziato con il titolo che prende il nome di Hello Engineer.

All’effettivo, per il momento l’opera esclusiva per il servizio risulta giocabile gratis per un totale di 30 minuti. Va specificato che il test non è particolarmente generoso, almeno per ora, visto che l’opera è gratis per gli abbonati al piano Pro, e che ha un costo budget di 20$, ma il tutto resta provabile anche dagli utenti non abbonati, il che è un’ottima notizia per la community di videogiocatori.

Una volta iniziata la propria partita si potrà vedere un countdown che indica qual è il tempo rimanente, che parte quando la prova ha inizio, e non gli effettivi minuti di gioco, il che sottolinea come gli utenti abbiano all’effettivo necessità di “impegnarsi” per provare velocemente l’esperienza. Una volta conclusa la prova, Google invia un messaggio automatico per chiedere agli utenti se sono interessati all’acquisto del gioco, e ovviamente nel caso in cui procedano con ciò, tutti i progressi ottenuti nei 30 minuti rimarranno salvati.

Considerando la possibilità per tutti di accedere alla feature gratis, nel caso in cui la prova venisse aperta per molti titoli si tratterebbe di una novità davvero importante, che potrebbe permettere agli utenti in tutto il mondo di provare giochi su cui – per un motivo o per un altro – sono indecisi, prima di procedere con l’acquisto, e senza che hardware potente sia necessario.