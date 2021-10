Cowboy Bebop: poster, foto ufficiali e il trailer giapponese con le voci dell’anime

Stanotte Netflix ha diffuso, dopo vari teaser, il trailer effettivo della serie live action dedicata a Cowboy Bebop, animando molto la discussione sulla possibile riuscita dell’opera: vi presentiamo ora il nuovo poster e le nuove foto ufficiali, insieme al trailer giapponese, che ha la particolarità di presentare nel doppiaggio le voci originali dell’anime.

you've been good so here are a few more, thanks for the bounty @bebopnetflix pic.twitter.com/3mzRy68F8t

— Netflix EEK-ed 🎃 (@NetflixGeeked) October 27, 2021