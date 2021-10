Blues Brothers: in sviluppo una docuserie dedicata al film cult

Da oltreoceano arriva una notizia che renderà contenti tutti gli appassionati dei Blues Brothers: sarebbe in sviluppo una docuserie dedicata alla nascita e sviluppo del popolare film cult con protagonisti Dan Aykroyd e John Belushi.

A produrre la docuserie sui Blues Brothers sarà la ALG Brands, che vede impegnati Dan Aykroyd, la vedova di Belushi, Judith Belushi-Pisano, il figlio Lucas Pisano, e Utopia Originals. Al momento non è presente un distributore che si occuperà di proporre la serie in televisione e sulle piattaforme, ma presto dovrebbero farsi avanti dei possibili acquirenti del prodotto.

Lo stesso Dan Aykroyd ha dichiarato:

Proprio lo scorso anno il film Blues Brothers è stato selezionato per entrare a far parte della Library of Congress e nella National Film Registry. E questa cosa ci ha fatto pensare che molto di questa storia è ancora rimasto da raccontare. Io e Judy siamo contenti di poter lavorare con Utopia Originals per la produzione dell’unica, autorizzata analisi socio-forense sui Blues Brothers.