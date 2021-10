Xiaomi 12 verrà rilasciato entro la fine dell’anno?

Sembra che il nuovo smartphone Xiaomi 12 potrebbe vedere presto la luce, come riportato recentemente dal noto leaker conosciuto come Ice Universe.

Attualmente, non abbiamo novità precise relative a quando lo Xiaomi 12 della compagnia cinese dovrebbe essere rilasciato, anche se pare che questo arriverà prima di quel che immaginiamo con uno Snapdragon 898 a bordo, pronto a offrire performance davvero elevate. Mentre diversi indizi suggeriscono che il tutto potrebbe avvenire già entro la fine di quest’anno, un noto leaker del settore si è da poco espresso sulla questione, visto che a suo avviso non c’è alcun dubbio in merito.

Come riportato dall’utente Ice Universe sulla piattaforma di Twitter, infatti, la compagnia rilascerà il nuovo Xiaomi 12 nel mese di dicembre, con una possibilità del 100%. Non abbiamo a che fare con un insider qualunque, va specificato, visto che l’utente in passato ha colpito nel segno con diversi suggerimenti che si sono rivelati – nonostante i molteplici mesi di anticipo – corretti, e hanno predetto alcune novità del mercato veramente importanti. Nello specifico, come riporta GizChina, pare che l’annuncio avrà luogo nella giornata del 12 dicembre, quindi già durante la prima metà del mese.

Oh, by the way, Xiaomi 12 will be released in December, 100% sure. — Ice universe (@UniverseIce) October 22, 2021

Lo Snapdragon 898 dovrebbe offrire 3 gruppi di core, uno dedicato al super-core Cortex-X2 con una frequenza massima di 3,0 GHz, un secondo con ben 3 Cortex-A719 con frequenza di clock di 2,5 GHz e un ultimo formato da un Cortex-A510, overclockato a 1.79 GHz. Pare che verrà utilizzata la scheda grafica Adreno 730 per l’accelerazione necessaria sotto questo fronte. Le specifiche sono quindi superlative, e pare che il nuovo device di Xiaomi potrebbe posizionarsi nella fascia alta del mercato come previsto.

Va specificato che in ogni caso per il momento si tratta di rumor, che non mancano certamente per il device in questione, e che avremo conferme sul dispositivo solamente non appena Xiaomi avrà modo di fare chiarezza sulla situazione nel corso delle prossime settimane, sempre che il lancio avvenga a dicembre.