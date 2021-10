Superman: DC Comics presenta il primo manga sull’Uomo d’Acciaio

Il 22 ottobre in Giappone è stato lanciato il primo manga dedicato al più importante supereroe di sempre: stiamo parlando di Superman, che la DC Comics ha deciso di presentare anche sotto forma di fumetto giapponese.

Questa è la copertina del manga di Superman.

He flies to Japan just for a good lunch! The deliciously gourmet manga "SUPERMAN vs. MESHI – Superman's solo lunch” releases in Japan today, October 22 💪 pic.twitter.com/gHCSEjcb9U — DC (@DCComics) October 22, 2021

Come potete vedere si tratta di una storia particolare, che ha a che fare con la gastronomia, ed infatti DC Comics ha voluto sottolineare il fatto che questo Superman vs Meshi sia un gourmet manga. A pubblicare il fumetto è stata Kodansha Publishers, che in Giappone ha già lanciato titoli come L’Attacco dei Giganti.

Fino ad ora, parlando di DC Comics, anche Batman e la Justice League hanno avuto dei manga dedicati. Per quanto riguarda la Marvel, invece, il primo manga dedicato alla Casa delle Idee è stato Deadpool: Samurai.

Ricordiamo che ultimamente nelle serie a fumetti di Superman si è creato un evento davvero particolare, con il figlio di Clark e Lois, Jonathan Kent, che farà a novembre il suo personale coming-out rivelando di essere bisessuale.

I fumetti, come spesso accade, sono tutt’ora la rampa di lancio per nuove idee e proposte che, a mano a mano, arrivano anche sullo schermo del televisore o direttamente al cinema.