Sony Xperia Pro-I: annunciato il nuovo smartphone professionale

Dopo aver lanciato sul mercato l’ultimo Xperia Pro, Sony è pronta per tornare a proporre la sua linea di dispositivi professionali, che all’infuori di ottime performance si presentano come particolarmente preparati per quel che riguarda il campo della fotografia: l’Xperia Pro-I è stato annunciato. Direttamente dalla Sony RX100 VII, arriva il sensore da 1 pollice, decisamente migliore rispetto a quanto visto sul mercato con gli altri dispositivi, almeno considerando la media.

Il Pro-I utilizza il processore BIONZ X di Sony, e permette lo scatto di fino a 20 frame al secondo con auto-focus e auto-esposizione. Lo smartphone ha una lente da 24 mm che permette un’apertura variabile da f/2.0 e f/4.0, con una camera primaria ulta grandangolare e una telephoto da 50 mm aggiuntiva. Come riportato da Engadget, pare che Sony abbia scelto questa configurazione dopo aver consultato diversi professionisti del settore.

Parlando delle specifiche interne, troviamo uno Snapdragon 888, con 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione interni, con una Micro SD che permette l’aggiunta di fino a 1 TB aggiuntivo. La batteria da 4.500mAh dovrebbe durare un intero giorno, con l’adattatore da 30 W permetterà metà ricarica in soli 30 minuti.

Lo schermo è lo stesso OLED da 6,5 pollici dell’Xperia 1 III, con risoluzione 4K in 21:9 e 120 Hz di refresh rate. Non manca la possibilità di collegare un jack da 3,5 mm, e il supporto alle tecnologie LDAC e DSEE di Sony. C’è da dire che purtroppo il telefono potrà arrivare solo in seguito nel nostro paese, visto che lo stesso – che risulterà acquistabile da dicembre a partire da 1.799€ – verrà commercializzato in Regno Unito, in Francia, Germania, Paesi Bassi e nei Paesi Nordici per quel che riguarda l’Europa. I pre-order apriranno invece dal 28 ottobre, e per fortuna la disponibilità dovrebbe migliorare nel 2022, forse includendo anche l’Italia.