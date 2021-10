Niente di Nuovo sul Fronte di Rebibbia: le prime pagine del nuovo fumetto di Zerocalcare

Niente di Nuovo sul fronte di Rebibbia è il titolo del nuovo fumetto di Zerocalcare, che sarà in uscita a novembre, così come la serie TV intitolata Strappare Lungo i Bordi, che porterà sullo schermo le animazioni dello stesso Zerocalcare. Da poco sono disponibili le prime pagine di Niente di Nuovo sul di fronte Rebibbia.

Ecco un’anteprima.

Oltre a mostrare le prime pagine di Niente di Nuovo sul fronte di Rebibbia, Bao Publishing ha anche diffuso una descrizione del volume. Eccola:

Una raccolta atipica, in cui Zerocalcare si occupa di temi importanti, prima di concedersi una lunga digressione personale. Dalla condizione dei carcerati a inizio pandemia, all’importanza della sanità territoriale, dalla seduzione della denuncia della “cancel culture” alle condizioni di vita degli ezidi in Iraq, questo ponderoso volume non fa sconti al lettore. Nella storia finale, l’autore racconta i dubbi e le ansie dell’ultimo anno, in cui il mondo si interrogava sul futuro e lui cercava di capire una volta per tutte cosa fare da grande.