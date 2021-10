iPhone SE Plus sarà la nuova serie? Nuovi dettagli da un analista

Apple non ha ancora fornito dettagli ufficiali relativi ai nuovi iPhone SE 3, e mentre i fan sono in attesa di scoprire di più in merito ai tanto chiacchierati dispositivi, non ancora all’effettivo neanche confermati dal colosso, non mancano speculazioni e leak che potrebbero averci fornito diverse anticipazioni. A parlare della questione è stato recentemente l’analista Ross Young, il quale sulla piattaforma di Twitter ha spiegato che i nuovi iPhone budget dovrebbero presentare lo stesso display della scorsa serie e degli iPhone 8.

Pare che la linea potrebbe prendere il nome di iPhone SE Plus, forse in vista di una nuova linea in arrivo nel 2024, a questo punto potenzialmente gli iPhone SE 3. C’è da dire che Young non si è tirato indietro in merito ad alcune dichiarazioni che aveva rilasciato in passato, e che pare che la nuova serie supporterà il 5G come particolarmente chiacchierato. Trovate qui di seguito il Tweet dell’analista.

We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7" LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7" – 6.1" LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8Yi — Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2021

All’effettivo, il nome potrebbe non risultare particolarmente intuitivo per gli utenti, specie vista la possibile presenza di uno schermo identico alla scorsa serie, che non fornirebbe quindi a prima vista un vero e proprio “modello plus”. Però, questo non è comunque ancora confermato, e stando a quel che sappiamo, i device potrebbero offrire sotto la scocca un SoC A15 Bionic, anche se è probabile che non ci sia spazio per una batteria più capiente, con performance quindi decisamente migliori.

Va specificato che non si tratta certamente del primo rumor legato alla nuova serie di Special Edition del colosso di Cupertino, e dovremo quindi aspettare novità da parte di Apple sulla questione nel corso delle prossime settimane al fine di saperne finalmente di più, sperando che l’annuncio non sia molto lontano.