YouTube demonetizzerà i video per bambini di bassa qualità

Come da poco confermato da parte di Google, i video per bambini che non risultano di alta qualità e vengono caricati su YuoTube verranno demonetizzato.

Google ha da poco confermato un cambiamento delle politiche riguardante YouTube, e nello specifico coloro che producono video per un target principalmente di bambini.

Nel corso degli ultimi anni, la quantità di canali che realizzano questo tipo di filmati è aumentata considerevolmente, anche se non tutti riescono a creare contenuti di qualità, e all’effettivo molti si perdono nei meandri della piattaforma per via della bassa importanza del proprio materiale.

L’obiettivo del colosso è quello di demonetizzare i video di questo tipo, il che include anche contenuti commerciali e quelli che invitano ad avere atteggiamenti negative. I filmati in questione, come spiegato, potrebbero ricevere molte meno pubblicità o addirittura vedere un blocco completo sotto questo fronte.

Come ribadito e riportato da Engadget inoltre, la violazione delle nuove linee guida può portare alla rimozione dal programma di partner di YouTube, ed è quindi bene che i creatori di contenuti in questione facciano particolare attenzione al tutto.

Trovate qui di seguito la dichiarazione di un portavoce in merito all’ultimo cambiamento delle politiche: