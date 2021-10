Tesla richiama il nuovo update 10.3 Full Self-Driving, ma il fix è arrivato

Un recente problema ha riguardato la nuova versione beta di Full Self-Driving, programma targato Tesla che si era da poco aggiornato alla 10.3, ma che purtroppo ha fatto un passo indietro, come riportato da Elon Musk stesso sulla piattaforma di Twitter. L’imprenditore ha spiegato nello specifico che ci sono stati dei problemi, non ancora specificati, anche se pare si sia trattato di semplici bug, che hanno portato la compagnia a ritirare l’update per le auto, rilasciando nuovamente la versione 10.2 per qualche tempo.

Le prime segnalazioni degli utenti, come spiegato sulle pagine di Engadget, erano particolarmente preoccupanti, e pare che alcuni non abbiano avuto modo fino a oggi di riuscire a utilizzare del tutto il nuovo software. Per fortuna, come sottolineato da Musk, gli addetti ai lavori sono riusciti a sistemare il problema, anche se la 10.3, poiché problematica e afflitta da molteplici bug, è stata velocemente sostituita dalla versione 10.3.1, già in fase di rilascio per tutti coloro che fanno parte del programma.

10.3.1 rolling out now — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2021

Il nuovo aggiornamento è stato particolarmente attesa, visto che ha portato con sé moltissimi cambiamenti alquanto importanti. Fra le novità più di rilievo troviamo la possibilità di creare dei veri e propri profili di guida con caratteristiche ben differenti, i quali hanno modo di cambiare il comportamento automatico delle auto nel corso del tragitto. Non mancano anche diversi miglioramenti, che dovrebbero continuare a evolvere l’esperienza fino a renderla via via sempre più completa.

All’effettivo, come è bene ricordare, il software di Tesla, nonostante il nome possa trarre in inganno, non permette davvero una guida autonoma, e si limita infatti ad “accompagnare” i conducenti, richiedendo comunque il loro aiuto in diverse situazioni per evitare problematiche. Per fortuna, con l’arrivo di continui update grazie al lavoro del colosso, la situazione va via via migliorando di molto.