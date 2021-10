Squid Game: Google rimuove il malware camuffato da Wallpaper

In seguito all’arrivo di Squid Game sulla piattaforma di Netflix, il colosso dell’intrattenimento ha registrato dei numeri da record, e a distanza di diverso tempo il successo non sembra pronto a terminare, fra teorie in merito a come il tutto continuerà nel corso dei prossimi anni e riproposizione dei malefici giochi ideati per lo show. Tuttavia, mentre l’entusiasmo dei fan non fa che bene, non mancano purtroppo anche diversi malintenzionati che fanno il possibile per cavalcare il trend nel modo sbagliato, come ad esempio con software che possono trasformare la scia di successo in un vero problema.

Nello specifico, diverse applicazioni gestite da truffatori hanno invaso il Google Play Store nel corso delle ultime settimane, e proprio una nello specifico, ha infettato dei dispositivi con un malware alquanto pericoloso, che per fortuna è stato da poco intercettato. Il ricercatore Lukas Stefanko, come riporta PhoneArena, ha infatti svelato che l’applicazione “Squid Wallpaper 4K HD” permetteva agli hacker di inviare SMS ai fini di frode, creando vere e proprie trappole per gli utenti pronte a prelevare senza autorizzazioni varie somme di denaro.

Il malware che prende il nome di Joker era già stato individuato in diverse applicazioni, e per fortuna è stato fermato da parte del colosso. Tuttavia, purtroppo circa 5.000 dispositivi sono stati infettati prima che il tutto venisse finalmente alla luce, e infatti viene consigliato di disinstallare immediatamente l’applicazione e permettere a un antivirus di agire sul proprio telefono per evitare di essere fra gli sfortunati malcapitati, nel caso ovviamente il software sia stato installato.

Purtroppo, anche se ciò non succede spesso, il negozio virtuale di Google può a volte celare dei pericoli, nonostante i minuziosi controlli che il colosso si preoccupa di svolgere per garantire la sicurezza degli utenti.