Realme 9 Pro+ è vicino? Avvistato il modello in un database

Sembra che il Realme 9 Pro Plus (o +) sia vicino, visto che come riportato sulle pagine di GizChina, questo è stato avvistato nel database IMEI, e potrebbe essere rilasciato prima di quel che immaginiamo. Attualmente, siamo in attesa di scoprire quando Realme avrà finalmente modo di svelare la sua nuova serie, che dovrebbe essere presentata per il prossimo anno.

Stando alla compagnia, la serie 9 offrirà un processore “fantasticamente mainstream“, e anche se non sappiamo al momento quale sia, è facile puntare su uno degli high-end presenti nel mercato.

Come riportato da Mukul Sharma, leaker particolarmente noto nel settore, il nuovo dispositivo ha come numero di modello RMX3393, e stando a 91Mobiles si tratterà di un device pronto a offrire specifiche high-end particolarmente elevate rispetto al resto della serie 9. Potete ammirare il Tweet in cui la notizia è stata riportata dal leaker qui di seguito.

Nonostante non ci siano per il momento conferme in merito, sappiamo che il nuovo Realme 9 Pro o il Realme 9 Pro Plus dovrebbero avere un SoC Qualcomm Snapdragon 870, nonché un pannello AMOLED con un elevato refresh rate, forse si tratterà di 90 Hz, forse di 120 Hz nel migliore dei casi. C’è da dire che il tutto risulta particolarmente in dubbio anche perché la compagnia potrebbe optare anche per i System on a Chip targati MediaTek.