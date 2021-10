Il Nokia 6310 ritorna in una nuova veste ‘moderna’ (sì, ha anche Snake)

Torna in commercio il Nokia 6310, leggendario cellulare degli anni che furono. Il 6310 torna in una veste leggermente rivista e con qualche accorgimento. Non è la prima iniziativa di questo tipo di Nokia, che recentemente aveva riproposto sul mercato l’ancora più iconico Nokia 3310.

Il 6310 questa volta ha un display QVGA da 2,8 pollici. Sul retro troviamo invece una fotocamera da ben (!) 0,3 megapixel.

Il Nokia 6310 torna in commercio a distanza di ben 20 anni dalla sua release originale. Non è esattamente una riproposizione 1:1, il design – per quanto ispirato alle linee dell’originale – è diverso, a partire dal succitato schermo leggermente più grande. Non mancano, comunque, i tasti fisici.

Tasti fisici che, tra le altre cose, servono anche per giocare a Snake, l’iconico e immancabile gioco presente su tutti i telefoni della ‘vecchia’ Nokia.

Nonostante il look datato, è uno smartphone a tutti gli effetti: non monta Android ma un OS proprietario di Nokia chiamato S30+. Tra le varie app pre-installate troviamo Opera Mini, Bing e Facebook.

Il telefono monta una batteria da 1150 mAh. Quanto basta per un’autonomia di diverse settimane in stand-by. Troviamo anche un jack audio da 3,5 mm e la radio FM. Si parte da 59,90 euro per la versione con 8 MB di RAM e 16 MB di spazio.

