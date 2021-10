GeForce NOW permette ora di giocare ai giochi Steam su Xbox

Il servizio di GeForce NOW, in continua evoluzione grazie al supporto di NVIDIA, permette agli utenti di giocare a una miriade di titoli PC su molti altri dispositivi, o su computer non molto potenti ad esempio, sfruttando la tecnologia cloud per ottenere un’esperienza all’altezza. Come confermato, con la notizia che ormai nota da tempo, finalmente il servizio risulta compatibile con Microsoft Edge per Xbox, grazie a un nuovo aggiornamento finalmente disponibile per tutti gli utenti.

Questo comporta ovviamente la possibilità di giocare a dei titoli non presenti nel catalogo sfruttando la suddetta tecnologia, come ad esempio i giochi targati Valve, i quali in base al proprio tipo di abbonamento possono risultare migliori o peggiori. Vi abbiamo infatti parlato della nuova opzione disponibile, che prende il nome di RTX 3080, trovate a questo link il nostro approfondimento con tutti i dettagli sulla questione da poco annunciata.

C’è da dire che alcuni metodi sicuramente più difficili da applicare permettevano già da tempo il tutto, anche se con diverse limitazioni, ma in questo caso risulta possibile fruire delle esperienze sia collegando mouse e tastiera che utilizzando il gamepad della console, al fine di personalizzare la propria esperienza al massimo proprio come avviene su PC. Inoltre, alcuni titoli, fra cui ad esempio League of Legends, risultano impossibili (o quasi) da giocare con un pad, e questo dettaglio potrà quindi tornare particolarmente utile per alcuni utenti che vogliono provare esperienze simili.

Ovviamente, la connessione al servizio e l’avvio dei giochi è a dir poco veloce, visto l’utilizzo della tecnologia cloud in questione, e va specificato che risulta possibile provare il servizio in maniera completamente gratuita scegliendo dei giochi free-to-play e l’abbonamento base, magari valutandone un altro in seguito per provare al meglio determinate esperienze.