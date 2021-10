Festa del Cinema di Roma: Mediterráneo vince il Premio del Pubblico FS, tutti i numeri dell’evento

La Festa del Cinema di Roma 2021 si è infine conclusa con successo e numeri assolutamente positivi, che vi andiamo a illustrare. In primis, però, segnaliamo che il film Mediterráneo (Open Arms – La legge del mare) vince il “Premio del Pubblico FS” di questa sedicesima edizione.

Il film vincitore del “Premio del Pubblico FS”, in collaborazione con il Gruppo FS Italiane, Official Sponsor della Festa, è stato votato dagli spettatori della prima replica dei film della Selezione Ufficiale attraverso l’APP ufficiale e il sito www.romacinemafest.it.

Luca Torchia, Chief Communication Officer di FS Italiane, ha consegnato il “Premio del Pubblico FS” ad Aldo Lemme, Head of Theatrical Distribution di Adler Entertainment che distribuirà il film in Italia.

Veniamo dunque ai “numeri” ufficiali dell’evento:

Edizione 2021

Proiezioni 326

Film 66

Restrospettive ed Omaggi 19

Paesi 23

Sale Auditorium 3

Sale in città 36

Partner 84

Biglietti venduti 37.231

Accrediti 3.805

Ingressi Pubblico e Accrediti 55.532

Ingressi Pubblico eventi gratuiti 4.527

Percentuale riempimento 89%

Media

Articoli sui quotidiani nazionali

e locali 956

Articoli Web 7.141

Servizi TG nazionali e locali, trasmissioni

TV e radiofoniche 709

Articoli internazionali 651

Web & Social

Sito Ufficiale 198.000

Visualizzazioni sito 900.000

Facebook 91.300

Twitter 37.600

Instagram 47.300

YouTube 330.000

