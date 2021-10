EA App migliora l’integrazione con Discord, grazie alla feature Rich Presence

Migliora l’integrazione tra Discord e la piattaforma EA App. I principali giochi del publisher ora supportano la funzione ‘Rich Presence’, che permette di mostrare dettagli sulla propria attività di gioco direttamente all’interno di Discord.

Gli amici di Discord potranno vedere in tempo reale i videogiochi a cui sta giocando l’utente, in modo simile a quanto avveniva già con i giochi su Steam. Verranno mostrati molti più dettagli che in passato: ad esempio Discord indicherà se l’utente è in lobby o se sta cercando una partita, e in quest’ultimo caso – a seconda del titolo riprodotto – mostrerà anche la modalità di gioco.

Per collegare Discord al launcher EA App è sufficiente aprire le impostazioni della piattaforma di Electronic Arts e, quindi, da My Account aprire la sezione Link Account.

La feature Rich Presence ad oggi era supportata da una manciata di alcuni giochi selezionati, come Payday 2, Bettlerite e Divinity: Original Sin 2.

Questa volta il supporto non avviene a livello individuale – ossia gioco per gioco -, ma direttamente a livello del launcher. Questo, nota The Verge, dovrebbe rapidamente aumentare il catalogo di giochi che supportano la funzione.

In futuro, grazie a Rich Presence, dovrebbe diventare possibile entrare nella lobby degli amici direttamente da Discord, ma non solo: sarà anche possibile guardare le partite dei propri amici in diretta sempre attraverso l’app. La funzione Rich Presence consente anche agli sviluppatori di personalizzare le informazioni mostrate su Discord, ad esempio grazie ad immagini e grafiche esclusive per ciascun videogioco.