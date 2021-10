Spider-Man: No Way Home, nuove foto, sarà “l’Endgame” della serie per il regista

Empire magazine pubblica alcune nuove foto di Spider-Man: No Way Home, insieme a nuove dichiarazioni del regista Jon Watts e di Kevin Feige.

Empire, questo mese, dedica la cover story a Spider-Man: No Way Home, con due copertine speciali e nuove dichiarazioni da parte del regista Jon Watts e del boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, oltre che le interviste a Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch e alla produttrice Amy Pascal.

Ready for some multiversal madness? Empire’s world-exclusive Spider-Man: No Way Home issue will get the Spidey-senses tingling – talking to @TomHolland1996, @Zendaya, Kevin Feige & more, with never-before-seen images. On sale Thurs 28 October. READ MORE: https://t.co/1L405T7zL5 pic.twitter.com/xk2y8DjMMn — Empire Magazine (@empiremagazine) October 22, 2021

Le copertine, pur non presentando spoiler troppo espliciti, suggeriscono teorie e illazioni: nella seconda, la testa di uno Spidey “classico” da fumetti è molteplice, mentre in entrambe le cover sono presenti riferimenti non solo a Goblin e a Doc Ock, ma anche ad Electro e Sandman.

La stessa Empire ha pubblicato un meme in proposito alle fan theory che stanno impazzando.

Stiamo provando a essere ambiziosi. È Spider-Man: Endgame.

afferma il regista Jon Watts, ridendo.

Quando mi hanno presentato l’idea per la prima volta ho pensato “Wow, sarebbe fantastico se ci riuscissimo. Ma è impossibile che funzioni. Non riuscirai mai ad avere tutti quelli che servono per fare quel che serve. Non succederà” e invece è successo. Ed è pazzesco.

è invece il commento di Tom Holland.

Per Kevin Feige è stata una questione di opportunità.

Ricordo di avere avuto degli scambi con Amy Pascal, anni fa, in cui ci chiedevamo “Vogliamo rivisitare i villain già visti?” con risposta “No, facciamo L’Avvoltoio, Mysterio, personaggi mai visti prima su schermo”. Ma ricordo anche di aver pensato“Come faremmo nuovamente Doc Ock?” perché il casting di Alfred Molina era perfetto. Se avessimo dovuto riportare indietro il personaggio, sarebbe dovuto essere lui.

Il film di Jon Watts arriverà nei cinema italiani a Natale, con protagonisti Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch.

Sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Leggi anche: