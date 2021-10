Apple non terrà un nuovo evento a novembre, secondo Gurman

Stando al noto insider Mark Gurman, gli eventi che Apple terrà nel 2021 sono ufficialmente finiti, e non ci sarà quindi una nuova conferenza per il mese di novembre.

Dopo il suo nuovo evento di ottobre, Apple avrà modo di rilasciare diversi prodotti particolarmente attesi, ed è impossibile non nominare fra questi i nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici. C’è da dire che nel corso della presentazione abbiamo avuto modo di dare uno sguardo a molti dei device che si rumoreggiava nel corso degli scorsi mese che sarebbero stati presenti durante il keynote di settembre.

Non sappiamo se qualcosa sia andata storta nei piani del colosso di Cupertino o se si sia trattata di una specifica scelta, ma sia per quel che riguarda i suoi portatili, sia per l’audio, Apple ha invece fatto attendere un ulteriore mese.

Tuttavia, pare che per il 2021 le novità siano finite, come riportato dal noto insider Mark Gurman, il quale ha spiegato nella sua newsletter, che prende il nome di Power On, che non si aspetta un terzo evento da parte dell’azienda per il finire di questo anno, come anche l’arrivo di annunci maggiori. Va specificato che nelle scorse settimane si era parlato del debutto dei Mac mini in un evento dedicato, che come sappiamo non sono stati svelati, ma stando a Gurman dovremo ancora aspettare.

Nello specifico, pare che il colosso sia attualmente lavorando anche alla presentazione dei nuovi Apple Silicon iMac più grandi, a un nuovo iPhone SE e al prossimo iPad Pro. Stando a Gurman, nel giro di 6 mesi avremo a che fare con un MacBook Air noto come M2, che forse non sfrutterà infatti i nuovi SoC M1 Max ed M1 Pro, ma direttamente un ulteriore pronto a evolvere ulteriormente le potenzialità di entrambi.

Per quel che riguarda l’iPad Pro, è stata invece accennata la presenza di un nuovo modello completamente ridisegnato, con un retro in vetro e compatibilità per la ricarica wireless. Secondo Ming-Chi Kuo, il device in questione offrirà uno schermo mini-LED e verrà rilasciato nel corso del 2022.