Ahsoka: Hayden Christensen tornerà come Anakin Skywalker anche nella serie con Rosario Dawson

Non si può certo dire che la carriera di Hayden Christensen sia stata memorabile, in toto, ma l’aver dato il volto ad Anakin Skywalker in due film della trilogia prequel di Star Wars gli ha comunque garantito credito per diversi progetti e la possibilità, negli ultimi tempi, di tornare in auge grazie alle nuove serie Disney+ dedicate alla “Galassia lontana, lontana”. A quanto pare, dopo essere entrato nel cast di Obi-Wan Kenobi, indosserà ancora i panni del Jedi divenuto Sith anche in Ahsoka.

Secondo The Hollywood Reporter, difatti, l’attore non solo prenderà parte attivamente alla serie dedicata al suo Maestro Obi-Wan (in cui ritroverà, naturalmente, Ewan McGregor) ma anche a quella in live action che narrerà le avventure inedite di Ahsoka Tano, sua allieva all’interno delle serie animate The Clone Wars e Rebels.

Ahsoka, con le fattezze di Rosario Dawson, è già apparsa nella seconda stagione di The Mandalorian, e la serie a lei dedicata sarà ambientata successivamente, quando il personaggio di Anakin (nel frattempo divenuto Darth Vader) è già morto da tempo. Quindi possiamo immaginare che le scene che vedranno partecipe Christensen saranno dei flashback, oppure momenti in cui lo spirito del personaggio si palese come Fantasma della Forza.

Non ci sono ulteriori conferme o dichiarazioni in merito da parte degli interessati, al momento: restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali.

