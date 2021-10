Foxtron Model E: la berlina elettrica prodotta da Foxconn con design firmato da Pininfarina

Il colosso asiatico Foxconn entra nel mercato automotive: assieme a Foxtron produrrà tre veicoli elettrici. Sono la berlina Model E, il SUV Model C e il bus elettrico Model T. In queste ore Foxconn ha mostrato al mondo la sua Model E, un EV che si distingue per un design elegante e moderno. Non a caso è stato realizzato da Pininfarina.

Tanta tecnologia: all’interno dell’abitacolo troviamo il Face recognition entry system, per sbloccare il veicolo senza chiavi utilizzando i dati biometrici. Mentre all’esterno troviamo quelle che Foxconn chiama ‘superfici intelligenti’: l’auto parla grazie ad una serie di segnali luminosi, tra ‘hello’ per salutare il proprietario quando apre l’auto, e avvisi per pedoni e ciclisti.

L’identità è chiaramente quella di una berlina elettrica di lusso che gioca nello stesso campo da gioco della Tesla Model S.

Il motore da 552 kW (750 CV) consente un’accelerazione fulminea: da 0 a 100 Km/h in appena 2,8 secondi. Foxconn promette un’autonomia di 750 Km con una singola ricarica, in linea con l’attuale fascia alta del segmento delle auto elettriche.

La release dovrebbe essere prevista per il 2023, ma almeno inizialmente la Model E dovrebbe rimanere un’esclusiva del mercato asiatico. Nel frattempo, Foxconn e Pininfarina confermano l’intenzione di continuare a collaborare assieme anche per futuri progetti.