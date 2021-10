Elon Musk prova a prendere in giro Apple per il suo panno per la pulizia

In seguito all’annuncio del panno per la pulizia targato Apple, il noto imprenditore Elon Musk ha provato a scherzare sul tutto sotto un post Twitter di Tim Cook.

Nel corso degli anni non sono di certo mancati episodi in cui il miliardario Elon Musk si è trovato a scherzare, con ironia o meno, con altre aziende per via di alcune situazioni. L’imprenditore si trova infatti spesso a commentare su Twitter alcuni avvenimenti, ricevendo ovviamente moltissime interazioni e facendosi notare per via di alcuni affronti a tratti esilaranti.

Questa volta, Elon Musk è stato apparentemente provocato da Apple, che ha da poco svelato i suoi panni per la pulizia da 25$, i quali sono stati approfonditi con un breve messaggio.

Tim Cook ha infatti da poco commentato su Twitter una foto in cui parlava di un nuovissimo negozio fisico del colosso di Cupertino, e Musk ha risposto invitando gli utenti a vedere il panno per la pulizia di Apple, inserendo anche un trademark. In seguito alla risposta, moltissimi utenti si sono presi gioco di Elon Musk stesso, che in realtà ha dimenticato che la linea di prodotti targati Tesla offre in diversi casi alcuni articoli ritenibili sovrapprezzati, come un ombrello da 60$ e una chiavetta da 128 GB che ne costa 45.

Come see the Apple Cloth ™️ — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2021

Abbiamo approfondito il nuovo prodotto di Apple nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link, che fra fan che non vedono l’ora di accaparrarsi il prodotto e polemiche legate al prezzo è in realtà già sold out.

In realtà, si tratta in entrambi i casi di semplice normalità, visto che le compagnie puntano ovviamente a massimizzare il proprio guadagno, e considerando che come detto le scorte del panno per la pulizia di Apple sono già terminate, è chiaro che non si sia trattato di un buco nell’acqua per l’azienda. Staremo a vedere se Tim Cook stesso risponderà al commento, anche se si tratta di uno scenario alquanto improbabile considerando il passato.