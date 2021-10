Xiaomi svela i nuovi TV Redmi del 2022 da 55 e 65 pollici

Sapevamo da tempo che Xiaomi era finalmente pronta per svelare ai consumatori le sue nuove televisioni, pensate al fine di realizzare una serie del 2022 di Smart TV targate Redmi che potessero superare le potenzialità di quelle dello scorso anno. Finalmente, la compagnia ha mantenuto la parola, e ha presentato tutti i dettagli dei nuovi televisori, come riportato sulle pagine di GizChina, scopriamo quindi di che si tratta nello specifico.

Si parla di due dispositivi, uno da 55 pollici e uno da 65, leggermente più grande, che in entrambi casi offrono una risoluzione 4K, pannelli con 120 Hz di refresh rate e feature dedicate al gaming e allo sport. In Cina, queste sono addirittura stare raccomandate da Xbox. Non manca il supporto al VRR grazie al FreeSync Premium, permesso dalle porte di tipo HDMI 2.1 presenti in entrambi i dispositivi, con anche la Low Latency Mode che porta questa a 4ms, rendendo quindi i device ottimizzati per la fruizione di videogiochi,

Parlando dei pannelli, non manca il support ad HDR e Dolby Vision, nonché una copertura del 94% della gamma DCI P3. All’interno è presente un SoC quad-core, con tutti ARM Cortex A-73, i quali vengono affiancati da un totale di 3 GB di RAM e 32 per la memoria interna.

Per quel che riguarda la disponibilità, come avviene purtroppo spesso per alcuni dei prodotti Xiaomi, c’è da considerare che non si è ancora parlato in alcun modo di un rilascio globale, e che di conseguenza non sappiamo sé e quando questo potrà mai avvenire. Al cambio attuale, il modello da 55 pollici dovrebbe avere un costo di circa 365€, i quali salgono a un totale di 470€ per quello da 65 pollici. La data di rilascio è fissata invece per il 31 ottobre, come detto, ancora purtroppo non per l’Italia.