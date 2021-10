Windows 11: l’update con i fix per le CPU AMD Ryzen è disponibile

Finalmente, Microsoft ha rilasciato un nuovo update cumulativo per Windows 11, sistemando una volta per tutte i problemi con le CPU AMD Ryzen.

In seguito al lancio di Windows 11 all’inizio di ottobre, moltissimi utenti hanno avuto modo di notare il fatto che il sistema operativo aveva dei reali problemi che le CPU Ryzen targate AMD, che infatti avevano dei cali di performance davvero preoccupanti.

Come un fulmine a ciel sereno, questi sono addirittura aumentati – per via di un errore – in seguito al primo update cumulativo rilasciato.

Dopo che la situazione è peggiorata a dismisura, finalmente le due compagnie, come emerso da poco, sono riuscite a partorire una nuova patch che si occupasse di sistemare una volta per tutte il problema, la quale è stata rilasciata inizialmente solo per il programma Insider, al fine di permettere agli utenti la possibilità di condurre i dovuti test.

Finalmente, un ulteriore passo avanti è stato fatto, e AMD, come riportano le pagine di XDA-Developers, ha rilasciato il fix per tutti gli utenti, non mancando anche nel rendere disponibile un nuovo aggiornamento dei driver. Lo stesso ha sistemato il problema ed è scaricabile da parte di tutti per evitare che si presentino problemi legati alle performance dei Ryzen con il nuovo OS, addirittura anche per chi non ha ancora fatto l’upgrade e utilizza Windows 10.