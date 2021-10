Venom: La Furia Di Carnage, video dalla Chaos Room ufficiale del film

In occasione dell'uscita al cinema di Venom: La Furia Di Carnage, Sony Pictures ha realizzato una rage room ispirata al film: ecco il video ufficiale dell'evento.

All’interno del centro commerciale Porta di Roma è stata costruita The Chaos Room, una “rage room” ispirata al film Venom – La Furia di Carnage. Le cosiddette “stanze della rabbia” sono degli spazi anti stress creati appositamente per permettere alle persone di dare libero sfogo alla propria “furia”, distruggendo, in assoluta sicurezza, tutto quello che trovano intorno a loro. Oltre 500 partecipanti hanno dato libero sfogo al loro lato oscuro all’interno della Chaos Room: tra i partecipanti anche i rapper Jake La Furia, Emis Killa e Fasma, oltre 50 influencers e 20 giornalisti.

La temporary experience era composta da un ambiente personalizzato con elementi del film “Venom – La Furia di Carnage”: l’interno della stanza era ispirato alla casa del protagonista Eddie Brock, interpretato nel film da Tom Hardy.

Le persone che hanno deciso di partecipare sono state messe in sicurezza con un kit completo di protezione, prima di entrare all’interno della stanza. I partecipanti hanno anche potuto portare oggetti personali (ad esempio: una foto del capo, il regalo di una ex, la propria sveglia, il libro di un esame, ecc…) che sono stati introdotti nella stanza per essere poi distrutti insieme al resto degli oggetti presenti all’interno.

Ogni partecipante ha così potuto dare sfogo al proprio lato oscuro e scatenare tutta la sua furia nascosta all’interno della stanza. Durante l’esperienza le persone sono state accompagnate da una colonna musicale dedicata per aiutarli a “liberarsi”.

Sinossi del film:

Dopo il primo capitolo, Venom ha ormai un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, con il quale convive in maniera quasi pacifica. Questa volta il simbionte alieno dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage, simbionte alieno che si è impossessato del corpo del serial killer Cletus Kasady (Woody Harrelson) e che seminerà il terrore in città.

