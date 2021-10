Uncharted: Neil Druckman di Naughty Dog commenta l’uscita del trailer

Neil Druckmann, uomo di punta di Naughty Dog dietro alle serie di The Last of Us e Uncharted, commenta l'arrivo online del trailer del film dedicato a Nathan Drake.

Ieri, Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer di Uncharted, attesa trasposizione del popolare videogioco: tra i testimonial del lancio anche Neil Druckmann, autore, direttore creativo e regista per Naughty Dog, colui a cui dobbiamo i due The Last of Us e tra gli autori della saga videoludica di Uncharted.

È un giorno decisamente epico per noi di Naughty Dog. Sono passati quasi quattordici anni da quando il nostro team vi ha offerto le avventure pazzesche e mozzafiato in ogni angolo del mondo con Nathan Drake, Chloe Frazer e tutti i personaggi più amati che hanno dato vita alla saga: Sully, Sam, Elena, Nadine e molti altri!

ha affermato Druckmann, attualmente al lavoro sulla serie tv di The Last of Us per Amazon Prime Video.

Uncharted ha avuto un impatto enorme non solo su chi l’ha creato, ma anche sui milioni di fan a livello mondiale, diventando una delle serie più apprezzate su PlayStation, vantando quattro titoli principali e persino uno spinoff con Chloe Frazer, L’Eredità Perduta!

Oggi, siamo onorati e super elettrizzati di presentarvi la prima mondiale del trailer ufficiale dell’attesissimo film di Uncharted con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Con questa collaborazione tra Sony Pictures Entertainment, PlayStation Productions e Naughty Dog abbiamo catturato lo spirito, la spettacolarità e il cuore di Uncharted (alcuni di voi riconosceranno l’umorismo, l’architettura, le musiche e le reliquie).

Il regista del film, Ruben Fleischer, ha raccontato di aver “pensato il film sia per i fan accaniti del gioco, sia per chi non conosce ancora la saga, nella convinzione che apprezzeranno tutti in egual modo questo film divertente e pieno d’azione”.

Sarà un viaggio epico ed emozionante per fan vecchi e nuovi mentre guarderemo il debutto di Nathan Drake sul grande schermo! Che dire… Sic parvis magna!

ha continuato. Il film arriverà nei cinema american il 18 febbraio 2022.

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

