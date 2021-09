The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey nella prima foto del live action HBO

HBO festeggia la ricorrenza annuale del videogioco pubblicando la prima foto ufficiale di Pedro Pascal e Bella Ramsey in The Last of Us.

Ieri si è tenuto quello che una volta veniva ricordato, dai fan del popolare videogioco The Last of Us, come l’Outbreak Day, poi pià semplicemente ricordato come The Last of Us Day, in ricordo del giorno in cui, nella finzione narrativa, tutto ha avuto inizio. Ebbene, a sorpresa HBO ha voluto fare un regalo a tutti gli appassionati che con gran pazienza e fiducia seguono l’evolversi della produzione della serie tv live action, con la prima foto ufficiale.

Pedro Pascal and Bella Ramsey star as Joel and Ellie.From Craig Mazin and Neil Druckmann, #TheLastofUs is now in production. Naughty Dog, LLC & PlayStation #TLOUDay Posted by HBO on Sunday, September 26, 2021

Abbiamo dunque Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, anche se… di spalle. Vogliono farci abituare poco a poco e sanno quanto l’impatto visivo sia importante, dunque ci fanno notare prima i dettagli dell’ambientazione e la fotografia a dir poco perfetta.

La serie sarà girata in Canada e sarà ad alto budget, e vedrà protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.

Leggi anche: