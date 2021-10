RAM DDR5: MSI prevede aumenti di prezzo elevati

Stando a quanto riportato da non molto da parte di MSI, sembra che le RAM DDR5 potrebbero presentare aumenti di prezzo davvero elevati una volta giunte in commercio.

Anche se fra carenza di scorte e problemi legati alla produzione il mercato tecnologico non sta vivendo certamente un bel periodo, per fortuna l’innovazione è sempre pronta ad arrivare per diversi ambiti, e anche il mondo dei PC non fa esclusione. Ci riferiamo nello specifico al debutto delle RAM DDR5, di cui all’effettivo si parla ormai da diverso tempo, e che però non sono ancora entrate a gamba tesa nelle case dei consumatori, dato che si trovano in fase di produzione.

Mentre alcune aziende si dilettano nel mostrare dei primi prototipi, confermando agli utenti il proprio interesse nell’inseguire al meglio la nuova tecnologia, altre, come MSI, hanno deciso di frenare l’entusiasmo per fare delle dovute precisazioni. Nello specifico, il colosso tech ha approfondito diversi argomenti in un articolo sul proprio blog ufficiale, andando nel particolare per quel che riguarda i presunti aumenti di prezzo, non ancora confermati ma a dir poco probabili, trovate qui di seguito la dichiarazione tradotta.

Storicamente, le nuove tecnologie per le memorie hanno sempre un aumento del 30-40% rispetto alla generazione precedente. Tuttavia, questa volta le DDR5 includono componenti aggiuntive che hanno portato i costi ad alzarsi ulteriormente. Ci aspettiamo un prezzo aumentato del 50-60% rispetto alle DDR4 al lancio. Tipicamente ci vogliono circa 2 anni prima che venga raggiunta la parità di prezzo con le precedenti generazione, e ci aspettiamo anche per le DDR5 dei risultati simili.

Staremo a vedere ovviamente come il tutto si tramuterà in realtà numeri alla mano, visto che abbiamo per il momento a che fare con semplici previsioni, e che infatti la compagnia non ha ancora avuto modo di svelare i dati precisi in merito ai propri piani per le DDR5. Sicuramente, riceveremo ulteriori informazioni più dettagliate in prossimità del lancio dei nuovi prodotti.