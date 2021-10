Mythic Quest: rinnovata per la terza e quarta stagione la serie Apple TV+

L’autore e protagonista di Mythic Quest, Rob McElhenney, ha scelto di coinvolgere Sir Anthony Hopkins e Jason Sudeikis per comunicare al mondo che lo show, tra i più grandi successi serial di Apple TV+, avrà un seguito, anzi, due! Lo show è stato, difatti, confermato non solo per una terza, ma anche per una quarta stagione.

BREAKING: Big announcement from Sir Anthony Hopkins and Jason Sudeikis (and Ron something) #MythicQuest is returning for Seasons 3 & 4 pic.twitter.com/OugCaIWwjv — Apple TV (@AppleTV) October 21, 2021

McElhenney, che è anche protagonista, ha condiviso la notizia nel suo caratteristico stile comico, in un video insieme al collega di Apple TV+ e vincitore dell’Emmy Award, Jason Sudeikis (Ted Lasso), e il vincitore dell’Oscar Sir Anthony Hopkins, che ha recentemente ottenuto una candidatura ai Primetime Emmy Award come miglior narratore per il suo ruolo da guest star nell’episodio speciale di “Mythic Quest”, “Everlight”.

Nel video McElhenney dà la bella notizia a Hopkins, invitando a fare una nuova comparsata, ma lo stesso sembra molto stupito e fa finta di non riconoscere il collega, chiamando la serie “Mr. Quest” per poi invece rivolgersi molto amichevolmente a Sudeikis. Nota curiosa: alla fine del video un cartello afferma che vedremo la terza stagione di Mythic Quest tra la seconda e la terza di Ted Lasso.

Mythic Quest è la sitcom di successo ideata da Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz che è stata salutata dalla critica come “esilarante e accattivante” e “la migliore commedia sul posto di lavoro vista in TV”.

“Mythic Quest” segue le avventure della squadra di sviluppatori del più grande gioco di ruolo online di tutti i tempi. Oltre a McElhenney, che interpreta il direttore creativo della società fittizia, Ian Grimm, il cast comprende il vincitore dell’Oscar F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Jessie Ennis e David Hornsby, che sono anche produttori esecutivi. A loro si aggiungono Naomi Ekperigin, Caitlin McGee, Humphrey Ker, Chris Naoki Lee e Jonathan Wiggs. La serie è prodotta per Apple TV+ da Lionsgate, 3 Arts Entertainment e Ubisoft Film & Television.

Proprio come la critica e il pubblico di tutto il mondo, ci siamo innamorati della scrittura tagliente di Rob, del suo team e dei personaggi riconoscibili e ricchi di sentimenti che compongono il mondo di ‘Mythic Quest’. Non vediamo l’ora che gli spettatori scoprano cosa c’è in serbo nelle prossime stagioni di questa brillante commedia ambientata sul posto di lavoro.

ha affermato Matt Cherniss, capo della programmazione per Apple TV+.

Questa la sinossi ufficiale della seconda stagione:

Con la quarantena finalmente conclusa, nella nuova stagione di “Mythic Quest” ritroveremo tutti (o almeno quasi tutti) in ufficio, che cercano di sfruttare il successo di Raven’s Banquet per sviluppare una nuova espansione, ma Ian (Rob McElhenney) e Poppy (Charlotte Nicdao), appena promossa al ruolo di codirettrice creativa, non riescono a trovare un filone giusto. Nel frattempo, C.W. (F. Murray Abraham) fa pace con alcune questioni irrisolte del suo passato, i tester (Ashly Burch e Imani Hakim) sfidano le regole sulle relazioni in ufficio e David (David Hornsby) perde un’altra donna della sua vita quando Jo (Jessie Ennis) lo lascia per aiutare Brad (Danny Pudi).

