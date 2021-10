Instagram sta testando dei negozi in affiliazione

Come riportato da Engadget, Instagram è attualmente al lavoro sul testing di alcuni negozi in affiliazione per permettere ai creator di ottenere profitti.

Come riportato sulle pagine di Engadget, Instagram è attualmente al lavoro per testare un nuovo metodo che dovrebbe permettere ai creatori di contenuti la possibilità di ottenere profitti dal loro lavoro sulla piattaforma in maniera decisamente più semplice. Nello specifico, parliamo di veri e propri negozi in affiliazione, mostrati inizialmente durante l’evento Creator Week qualche mese fa, come anche una casella dedicata nello specifico alle collaborazioni.

Per quel che riguarda la prima aggiunta, ci troviamo davanti a un’estensione di quanto visto per Facebook, che offre questa possibilità già da diverso tempo. I creatori di contenuti, grazie alla funzionalità in questione, dovrebbero avere modo di ottenere degli introiti non appena i propri follower comprando dei prodotti da dei negozi affiliati, con link e rimandi specifici per permettere a questi di ottenere il riconoscimento economico pattuito. Come spiegato, per ora al fine di provare la funzionalità dei negozi è necessario far parte del programma di affiliazione.

Parlando della casella dedicata, questa dovrebbe permettere agli utenti di contattare con più facilità i brand per dare il via alle collaborazioni. Si parla semplicemente si una sezione nei DM, pensata proprio per la comunicazione con i brand. Stando a quanto spiegato dal colosso, i messaggi di questo tipo dovrebbero ricevere un trattamento prioritario, saltando la fase in cui viene chiesto il permesso per iniziare la conversazione.

L’ultima novità per i creatori di contenuti riguarda nello specifico la possibilità di associare i brand agli auti alla ricerca di collaborazioni con un sistema più veloce. Questa dovrebbe permettere agli utenti la possibilità di individuare le aziende con cui lavorare direttamente dall’applicazione, come vale anche per il contrario, dove le compagnie avrebbero modo di selezionare alcuni specifici filtri (fra cui ad esempio età e numero di follower).