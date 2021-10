Google Play Store: gli utenti potranno presto tutelare meglio i propri dati

Come confermato da parte di Google grazie a un articolo dedicato, ripreso da TechRadar, gli utenti potranno tutelarsi meglio nel 2022 per la privacy del Play Store.

Google ha da poco confermato una novità per il suo Play Store che potrebbe cambiare radicalmente l’esperienza di utilizzo del software per alcuni utenti, visto che su smartphone dovrebbe risultare molto più facile proteggere i propri dati personali. Si parla nello specifico di una sezione dedicata proprio a questo tipo di contenuti per le app del Play Store, che fornirà agli sviluppatori un modo particolarmente trasparente per permettere di capire quali dei propri dati vengono ottenuti e come quando si scaricano delle app.

Come spiegato sull’Android Developers Blog e riportato sulle pagine di TechRadar, sarà sufficiente recarsi sulla Play Console e riempire un modulo fornito dal gigante tech per prepararsi a quando la nuova funzione verrà aggiunta per lo store virtuale. Anche se non abbiamo per ora una data precisa, sappiamo – stando a Google – che non servirà aspettare molto per questa sezione, che dovrebbe debuttare a febbraio del prossimo anno.

Stando a quel che sappiamo, in seguito all’approvazione gli sviluppatori riceveranno automaticamente un update delle proprie applicazioni, mentre verrà specificato che non sono presenti informazioni in caso contrario, il che potrebbe portare gli utenti che si abitueranno alla nuova funzionalità a stare lontani da questo tipo di applicazioni. Questa serie di dati fornita agli utenti in modo facile potrebbe come accennato cambiare davvero l’esperienza di utilizzo, ma all’effettivo non sappiamo al momento l’impatto che questa potrebbe avere.

Sicuramente, scoprire nel dettaglio quali dei propri dati vengono ottenuti e conservati potrà fare piacere a molti, che avranno modo di proteggere in base alle proprie esigenze la propria privacy con cognizione di causa. Staremo a vedere se prima del debutto della nuova funzionalità del Google Play Store la compagnia ci aggiornerà ulteriormente sulla situazione, che sembra ormai confermata e pensata per restare nel negozio virtuale permanentemente.